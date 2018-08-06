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خلال ثلاثة أشهر .. 244 إجازة وموافقة استيراد في طرطوس

بلغ عدد إجازات وموافقات الاستيراد الإجمالي لمديرية اقتصاد طرطوس، خلال الربع الثاني لعام 2018، للقطاعين العام والخاص، 244 إجازة وموافقة.ووفق إحصائيات وزارة الاقتصاد، التي نشرتها “سانا”، “وصل إجمالي قيمة الإجازات والموافقات المذكورة إلى 333 مليار ليرة سورية منها 231 مليار ليرة قيمة الإجازات الممنوحة للقطاع العام و 93 مليارا للخاص”.

وأوضحت الإحصائيات أن “عدد شهادات المنشأ المصدقة لغرفة تجارة طرطوس عن النصف الأول من العام الحالي بلغ 191 شهادة، بقيمة 386ر11 مليار ليرة”.


يذكر أن معظم الموافقات والإجازات الممنوحة للقطاع الخاص تشمل أدوية بشرية ومواد علفية وقطع تبديل لوسائل الإنتاج والأدوية البيطرية



سانا