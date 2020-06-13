خلال الأيام المقبلة..حدثان فلكيان في يوم واحد تشهدهما المنطقة العربية

أفادت صحيفة “طقس العرب” المتخصصة بالطقس والفلك، بأن المنطقة العربية على موعد في يوم واحد مع حدثين فلكيين مميزان.



وأوضحت الصحيفة أن يوم الأحد المقبل الموافق لـ 21 حزيران الجاري، ستشهد المنطقة الانقلاب الصيفي وكسوف الشمس في يوم واحد.



ولفتت الصحيفة إلى أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يشهد في هذا اليوم موعد الانقلاب الصيفي، حيث تكون الشمس في أعلى ارتفاع لها ظهراً فوق الأفق، ويعتبر هذا اليوم فلكياً بداية شهر الصيف والذي يستمر لمدة 95 يوم.



وتكون الشمس في فترة الانقلاب الصيفي عمودية على مدار السرطان وهو خط دائرة العرض التي تمتد بين 3 و23 درجة شمال خط الاستواء.



وبينت الصحيفة أن الانقلاب الصيفي يحدث في مواعيد مختلفة من عام لآخر، وهي: يوم 20 أو 21 أو 22 من شهر حزيران من كل عام.



وذكرت الصحيفة أن المنطقة العربية ستشهد في نفس اليوم كسوفاً جزئياً للشمس يستغرق حوالي 3 ساعات، وسيتمكن المواطنون في المنطقة من مشاهدته بنسب متفاوتة في بعض البلدان العربية مثل الأردن والإمارات والسعودية، والجزء الآخر سيكون حلقياً مثل السودان واليمن وسلطنة عمان.



ونصح الخبراء بتجنب النظر بشكل مباشر إلى الشمس في لحظات الكسوف لخطورته الشديدة على العين، مشددين على ضرورة استخدام النظارات الخاصة أو المرشحات الشمسية.