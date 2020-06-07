خلال أقل من 24 ساعة .. انفجاران في ريف الحسكة والضحايا مدنيين

شهدت مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي انفجارين اثنين خلال أقل من 24 ساعة، راح ضحيتهما العديد من المدنيين بينهم أطفال كما أُصيب العديد بجروح.



وأكدت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه انفجر صباح السبت 6/6/2020، سيارة مفخخة بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين والتي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وأضرار مادية في المكان واحتراق عدة سيارات.



كما انفجرت الجمعة 5/6/2020 سيارة مفخخة أخرى في رأس العين، ما أودى بحياة طفلين وتسبب بإصابة 3 من المدنيين ووقوع أضرار مادية.



وإلى جانب هذا الفلتان الأمني الذي يسقط ضحيته العشرات من المدنيين في المناطق التي تحتلها تركيا شمالي سورية، تشهد تلك المناطق ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين المجموعات المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي الأمر الذي يزيد من انتشار حالات الفوضى والهلع في تلك المناطق، حيث يشير مراقبون إلى أن الفلتان الأمني والاشتباكات بين مسلحي تركيا هي حالات مفتعلة من قبل الاحتلال التركي للضغط على المدنيين الرافضين لترك منازلهم في تلك المناطق لتهجيرهم منها.