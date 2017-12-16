خلاف يؤجل خروج "هيئة تحرير الشام" من الغوطة الشرقية باتجاه الشمال السوري

قالت تنسيقيات المسلحين إنَّ عدَّة حافلات وصلت الى معبر مخيم الوافدين في ريف دمشق الشرقي، من أجل نقل مسلحي "هيئة تحرير الشام" من الغوطة الشرقية الى الشمال السوري.

وأشارت التنسيقيات الى أنَّ خروج مسلحي "الهيئة" تأجل الى وقت غير محدد، بعد خلاف على خروج مدنيين إلى جانب المسلحين الذين تمَّ تسجيل أسمائهم

كما ذكرت هذه التنسيقيات أنَّ اتفاقاً أُبرم بين "جيش الإسلام" و"هيئة تحرير الشام" يقضي بإطلاق سراح معتقلي "الهيئة" من سجون "جيش الإسلام" وإخراجهم مع بقية مسلحي "الهيئة" من الغوطة الشرقية.

وكانت تنسيقيات المسلحين قد تداولت قبل عدة أيام أنباءً تُفيد بخروج مسلحي "هيئة تحرير الشام" من الغوطة الشرقية إلى مدينة إدلب، وتسجيل أسماء الراغبين بالخروج في إحدى المراكز في بلدة حمورية بالغوطة الشرقية.

جعفر مهنا