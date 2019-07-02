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خلاف على المناصب.. الشقاق ينخر الاتحاد الأوروبي

انتهت 20 ساعة من المفاوضات المستمرة بين قادة الدول الأوروبية لاختيار الأسماء التي ستولى المناصب الخمسة العليا في الاتحاد الأوروبي بدون الوصول إلى أي نتيجة تذكر، ما يعكس خلافا عميقا داخل الاتحاد.


وخلال اجتماع القمة في العاصمة البلجيكية بروكسل الذي أنهى يومه الثاني، لم يتمكن الزعماء الأوروبيون من اختيار الشخصيات التي ستمثل المناصب العليا في الاتحاد، ما أدى إلى غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أن هذا الخلاف "يضر بصورة الاتحاد أمام العالم".


ويحاول الزعماء الأوروبيون، عبر قمة بروكسل، اختيار مسؤولي المناصب الخمسة العليا في الاتحاد وهي رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس البرلمان الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية ورئيس البنك المركزي الأوروبي.


ويتابع قادة الدول الأوروبية مفاوضاتهم غدا الثلاثاء، في اليوم الثالث لقمة بروكسل، بهدف الوصول إلى حل ينهي الخلاف.

 


المصدر : وكالات