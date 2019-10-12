خلاف بين شابين من عائلتي “الهزاع” و”السلطان” يشعل “باب النيرب” في حلب بالرصاص الحي!

شهد حي باب النيرب مساء أمس، مشاجرة بين أحد شبان عائلة “الهزاع” من عشيرة “البكارة” وشاب آخر من عائلة “السلطان” التابعة لعشيرة “السخانة”، وسرعان ما تصاعدت المشكلة لتتحول إلى اشتباك بالمسدسات والبواريد الحربية والقناصات، فكثر عدد المسلحين المشاركين في الاشتباكات، ما أدى إلى وفاة شخص وقوع جرحى من الطرفين بينهم طفل.



وعلى الرغم من تدخل كبار العشيرتين اللتين تنحدر منهما العائلتين، ما لبثت المواجهة أن اشتعلت مجددا صباح اليوم الجمعة، حتى عمت كامل “حي باب النيرب”.



وشهدت المدينة القديمة تساقطا للرصاص العشوائي مصدره العائلتين المشتبكتين في باب النيرب دون معلومات عن إصابات نتيجة تلك الطلقات، كما أكد مصدر خاص أن عدد الاصابات منذ بدء الاشتباكات وحتى لحظة تدخل قوات الامن فاق ال١٥جريح بينهم حالات حرجة.



حيث استطاعت قوات الأمن والشرطة مؤخرا أن تنتشر في الحي وتعيد الهدوء والأمان للمنطقة.