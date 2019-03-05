خلاف بلعبة ببجي... تؤدي لجريمة قتل!

قتل مراهق رفيقه في الكويت، إذ طعنه بقلبه بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني البالغ من العمر 14 عاماً، بعدما كشفت التحقيقات أنه والضحية، عمره 15 عاماً، على علاقة صداقة، وأن الخلاف بدأ بينهما بسبب لعبة الـ"ببجي" ثمّ تطوّرت الأمور وتحوّلت الى مشاجرة.





وكشفت صحيفة محلية عن معلومات تفيد بأن الجاني لفت الى أن المجني عليه كان يعايره بوالدته، وهي من الجنسية السيرلانكية، وأنه حاول أن يطلب منه التوقف عن هذا الأمر ولكنه لم يقتنع، مشيراً الى أنهما تشاجرا وأن الضحية استخدم عصا لضربه خلال المشاجرة، وهذا ما دفعه الى إحضار سكين وطعنه.