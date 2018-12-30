خل التفاح… دواء أغلبية الأمراض

خل التفاح واحد من العلاجات البديلة الصحّية الأكثر شعبية استخداماً اليوم. وينتج خلّ التفاح عن التخمر، حيث يتحول السكر الذي في التفاح بواسطة الخمائر والبكتريا إلى كحول في المرحلة الأولى ثم يتحوّل في النهاية إلى خلّ.



فوائد خلّ التفاح



– إنقاص الوزن: تعتمد فكرة إنقاص الوزن على إذابة الشحوم من جسم الإنسان وذلك بأخذ ملعقتين صغيرتين من خل التفاح المركز ومزجهما بكأس ماء، وشرب المزيج بعد كل وجبة طعام.



– الحد من آثار حروق الشمس، عبر غمس قطعة قماش أو قطن في خل التفاح ووضعها على الأماكن التي يظهر فيها أثار حروق الشمس.



– لعلاج إلتهاب المفاصل، تمزج ملعقة صغيرة من خل التفاح المركز بكأس ماء ويشرب المزيج بعد كل وجبة طعام لمدة شهر.



– لمكافحة الجراثيم والبكتيريا، توجد في خل التفاح مادة البوتاس التي لا تدع الجراثيم تمتص الماء من خلايا جسم الإنسان، بل تجعل الخلايا تمتص الماء من تلك الجراثيم، عندها تموت.



– لعلاج ضغط الدم والكولسترول، يجب أخذ ملعقة صغيرة من عصير التفاح والخل في كوب ماء يوميا يعمل على خفض ضغط الدم. كما أنه مفيد في علاج حالات الكولسترول السيء.



– لعلاج التهاب الحلق، تمزج ملعقة صغيرة من خل التفاح المركز بكاس ماء، وذلك على شكل غرغرة لمدة ٥ ثوانٍ كل ساعة، وينصح ببلع الناتج من عملية الغرغرة كاملاً. كما تكرر العملية كل ساعتين ولمدة يومين فقط.



– لمعالجة لدغ الحشرات، عبر تدليك الأجزاء المكشوفة من الجسم بغسول مركب من ثلاثة أرباع من خل التفاح، وربع من خلاصة مغلي الزعتر. توضع على مكان اللدغ بسرعة تامة كمادة مبللة بخل التفاح، وتبل عدة مرات بالخل لئلا يفقد مفعوله بالتبخر.