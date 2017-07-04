خفر السواحل اليوناني يطلق النار على سفينة تركية تحمل مخدرات

فتح خفر السواحل اليوناني النار على سفينة تركية قرب جزيرة روديس في بحر ايجة أمس دون وقوع إصابات.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن خفر السواحل اليوناني قولهم أنهم “حاولوا إيقاف السفينة بعد ورود تقارير بأنها كانت تحمل مخدرات على متنها بينما كانت تبحر في المياه اليونانية”.



بينما ذكرت مصادر إعلامية تركية إن “خفر السواحل اقتربوا من سفينة “اي سي تي” التي كانت ترفع علم تركيا وطلبوا من قبطانها الإبحار إلى ميناء جزيرة روديس لفحص البضائع إلا ان طلبهم قوبل بالرفض ما دفعهم إلى إطلاق النيران.



ولا توجد أي أنباء عن وقوع إصابات وأرسلت قوات البحرية التركية قارباً إلى مكان الحادث إضافة إلى قاربين لخفر السواحل التركي.

وكالات