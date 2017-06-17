خفر السواحل الليبي: توقيف 900 مهاجر غير شرعي

أعلن خفر السواحل الليبي عن توقيفه 900 مهاجر غير شرعي على ساحل مدينة صبراتة الليبية امس على متن قوارب خشبية ومطاطية في رحلة جديدة محفوفة بالمخاطر.



وأوضح أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل الليبي في تصريح نقلته “رويترز” أن أحد القوارب الذي يقل المهاجرين كان على وشك الغرق لافتا إلى أن من بين المهاجرين 89 امرأة و52 طفلا وهم من “الأفارقة والآسيويين والعرب”.



يذكر ان تجار البشر يستغلون الفوضى الواسعة التي تجتاح ليبيا منذ عدوان الأطلسي عليها في العام 2011 بزيادة عمليات نقل المهاجرين خاصة من أوروبا بطرق غير شرعية وغير امنة الى اوروبا مقابل مبالغ مالية طائلة.



وأحصت منظمة الهجرة الدولية عبور نحو 60 الف مهاجر من ليبيا إلى ايطاليا خلال العام الجاري قضى منهم 1737 في المياه الاقليمية الإيطالية.



انتشال جثث خمسة مهاجرين أفارقة على سواحل إسبانيا



وعثرت أجهزة الإنقاذ الإسبانية على جثث خمسة مهاجرين أفارقة في مركب صغير على بعد نحو سبعين ميلا بحريا عن السواحل الإسبانية في البحر المتوسط.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في أجهزة الإنقاذ قوله في بيان أمس ان “سفينة تجارية رصدت المركب الخشبي الصغير في الصباح وأبلغت أجهزة الإنقاذ بوجوده” مشيرا إلى انه تم إرسال طائرة ودورية إلى المنطقة التي عثر فيها على جثث خمسة أشخاص يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء على ما يبدو.



وأحصت منظمة الهجرة الدولية 77 ألفا وأربعة مهاجرين دخلوا إلى أوروبا عن طريق البحر في الفترة الواقعة بين الأول من كانون الثاني الماضي و 14 حزيران الجاري وصل منهم إلى إسبانيا أكثر من 3300 مهاجر لكن لقي 54 آخرون حتفهم في البحر.

وكالات