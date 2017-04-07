خفر السواحل الإيطالي ينقذ 1350 مهاجرا في البحر المتوسط

أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ نحو 1350 مهاجرا خلال 12 عملية متفرقة في البحر المتوسط مشيرا إلى انتشال إحدى الجثث.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في خفر السواحل قوله في بيان “إن المهاجرين كانوا على متن ستة قوارب صغيرة خمسة منها مطاطية” مؤكدا العثور على جثة في إحدها.



وأضاف البيان إن سفينة لخفر السواحل وسفنا تجارية عدة ومركبين تابعين لمنظمات غير حكومية شاركت في عمليات الإنقاذ.



ووفقا لآخر الأرقام الواردة فقد وصل 25098 شخصا إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي بزيادة نسبتها 87ر29 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بينما بلغ عدد القتلى 663 شخصا منذ بداية العام مقابل أكثر من خمسة آلاف عام 2016.



وكان خفر السواحل الإيطالي أعلن في 19 من الشهر الماضي إنقاذ نحو ثلاثة آلاف شخص في البحر المتوسط قبالة ليبيا في 22 عملية إغاثة.



وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص العام الماضي خلال محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا انطلاقا من الشواطئ الليبية التي ازدادت فيها عمليات الهجرة غير الشرعية بسبب الفوضى وانتشار الإرهاب فيها بعد عدوان الأطلسي عليها عام 2011.

وكالات