خفر السواحل الإيطالي يعلن إنقاذ ثلاثة آلاف شخص قبالة ليبيا

أعلن خفر السواحل الإيطالي أمس إنقاذ نحو ثلاثة آلاف شخص في البحر المتوسط قبالة ليبيا في 22 عملية إغاثة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في خفر السواحل الايطالي قوله.. ” بعد أيام هادئة يأتي المهاجرون بأعداد كبيرة مستفيدين من حالة طقس مواتية”.



من جهتها أعلنت سفينة اكواريوس الانسانية التابعة لمنظمة ” اس او اس متوسط ” غير الحكومية ومنظمة أطباء بلا حدود أنها أنقذت 946 شخصا منذ الصباح الباكر بينهم 200 قاصر دون مرافق.



ووفق إحصائيات الحكومة الإيطالية فقد تم إنقاذ 16 الفا و 206 أشخاص في البحر منذ بداية العام وحتى الآن بينما تم إنقاذ 11 الفا و911 شخصا في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص العام الماضي خلال محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا انطلاقا من الشواطئ الليبية التي ازدادت فيها عمليات الهجرة غير الشرعية بسبب الفوضى وانتشار الإرهاب فيها بعد عدوان الأطلسي عليها عام 2011.

وكالات