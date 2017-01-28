خفر السواحل الإيطالي: غرق مهاجر وإغاثة نحو ألف آخرين في المتوسط

أعلن خفر السواحل الإيطالي أمس عن غرق مهاجر وإنقاذ نحو ألف آخرين خلال عمليات إغاثة نفذها عناصره بالبحر الأبيض المتوسط.



ونقلت وكالة فرانس برس عن خفر السواحل قوله في بيان إن “إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متن ستة زوارق مطاطية وثلاثة زوارق خشبية جاء خلال تسع عمليات مختلفة نفذتها بشكل خاص سفينتان تابعتان لخفر السواحل الإيطاليين ومنظمة برواكتيفا اوبن ارمز”.



وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص العام الماضي خلال محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا انطلاقا من الشواطئ الليبية التي ازدادت فيها عمليات الهجرة غير الشرعية بسبب الفوضى وانتشار الإرهاب فيها بعد عدوان الأطلسي عليها عام 2011.

وكالات