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خطوات مفيدة لمواجهة حرارة الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يرتفع خطر الإصابة بضربة شمس وحروق شمسية، إضافة إلى صعوبات النوم. ويمكن مواجهة هذه المخاطر والمشكلات من خلال بعض التدابير البسيطة كارتداء قبعة واستخدام كريم واق من الشمس. وأكد أندرياس باتس، من الصليب الأحمر الألماني، على ضرورة حماية البشرة، خاصة الأنف والأذن والرقبة، من أشعة الشمس باستخدام كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) يبلغ 50.

حروق شمسية: 


في حال الإصابة بحروق شمسية، والتي تتمثل أعراضها في احمرار الجلد، فإنه يمكن تخفيف الآلام بواسطة جِل أو لوشن خال من العطور أو كمادات رطبة. أما إذا تكونت على هذه الحروق ما يشبه الفقاعات أو صاحبتها آلام شديدة أو حمى، فيجب التوجه إلى الطبيب. كما يجب الذهاب إلى الطبيب أيضا في حال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام.


ولتجنب الإصابة بضربة شمس، ينبغي ارتداء قبعة أو قلنسوة. وتتمثل أعراض ضربة الشمس في الصداع وتصلب فقرات العنق والغثيان والقيء. ويلزم التوجه للطبيب في حال اشتداد هذه الأعراض أو إذا كانت مصحوبة بحمى. وتتمثل الإسعافات الأولية لمثل هذه الحالات في الابتعاد عن أشعة الشمس والذهاب فورا إلى الظل، مع تغطية الرأس والرقبة بقطعة قماشية مبللة.


كما ينبغي ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من خامات مناسبة لا تُشعر الجسم بمزيد من الحرارة. وبالنسبة للطعام المناسب في الأيام الحارة، فإن باتس ينصح بتجنب الطعام الدسم؛ نظرا لأنه صعب الهضم ويشكل عبئا إضافيا على الجسم.


تبريد الجسم قبل النزول إلى البحر:

حذر باتس من القفز في مياه البحر الباردة مباشرة بعد التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة؛ حيث يشكل هذا خطرا على الدورة الدموية. ولتجنب هذا الخطر ينبغي تبريد الجسم قبل النزول إلى البحر أو حمام السباحة.