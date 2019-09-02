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خطف سائق التاكسي وقتله ليسرق سيارته قرب حمص!

 بعد العثور على جثمان المواطن ( نديم ابراهيم الهمة ) مقتولاً بعدد من الطلقات النارية ومرميا على طريق حمص – المشرفة، أُلقي القبض على الفاعل.


وذكر موقع وزارة الداخلية، أن المغدور الذي يعمل “سائق تاكسي” كان قد فقد مع سيارته، التي عثر عليها أيضاً قرب منزل بجانب معمل البطانيات، وبعد البحث والتحري، وبأقل من ثلاثة ساعات من وقوع الجريمة تم إلقاء القبض على القاتل ( ع ؛ ح ).


وخلال التحقيق معه، اعترف بقتله للمغدور نديم بإطلاق النار عليه من بارودة حربية روسية، بعد خطفه، بقصد سلبه سيارته العامة نوع كيا ريو، وسيتم تقديمه للقضاء المختص لينال جزاءه العادل.