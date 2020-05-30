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خطة لتخفيض الأسعار بدمج «منتجات القطاع الصناعي العام والخاص»

كلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة التنسيق مع وزاة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعرض منتجات القطاع العام الصناعي في صالات مؤسسة السورية للتجارة في كافة المحافظات وبيعها بهوامش ربح رمزية جدا.


كما وجه مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لإقامة فعاليات تسويقية شعبية في كافة المحافظات بغرض تسويق منتجات القطاع الخاص بسعر المنتج دون حلقات وسيطة بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية والاتحاد العام للحرفيين لجهة تحديد المنتجات التي يمكن عرضها، والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتأمين أماكن مناسبة لافتتاح هذه الأسواق، ومع وزارة الاعلام لاجراء التغطية الإعلامية لها.

 

 


 
الثورة