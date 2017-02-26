خطة لتأمين 8 مجموعات توليد كهرباء للشيخ نجار الصناعية

كشف مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بمحافظة حلب حازم عجان عن قرب الانتهاء من إعداد دفتر الشروط لاستقدام عروض مجموعات توليد طاقة كهربائية للمدينة الصناعية.

و أوضح عجان أن المجموعات ستكون باستطاعة إجمالية 28 ميغا واط ساعي، وبعدد 8 مجموعات ويتم العمل على دفتر الشروط بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والكهرباء، مع وضع جدول زمني لتنفيذ الخطة بحوالي 3 أشهر، ولكن الأمر يرتبط بإجراءات التعاقد على حسب العروض التي ستتقدم ومطابقتها للشروط، لافتاً إلى أن هذه الدراسة وضعت على أساس توفير 40% من استهلاك مادة المازوت، حيث ستكون المجموعات قادرة على تشغيل جميع المنشآت الصناعية العاملة حالياً ضمن المدينة، حيث إن المجموعات الثماني ستحتاج لكمية أقل من المازوت، وستوفر في الاستهلاك فبدلاً من هدر كمية من المازوت لتشغيل عدد كبير من المولدات الصغيرة باستطاعات منخفضة، سنقوم بتشغيل 8 مجموعات كبيرة باستطاعة إجمالية توفر حوالى 40% من استهلاك المادة ليتم الاستفادة من هذا التوفير لمصلحة فعاليات أهم، إضافة إلى التوفير على المنشآت الصناعية بما يتعلق بصيانة المولدات، حيث يعاني الصناعيون من كثرة صيانة المولدات في ظل تشغيلها لفترات طويلة، لأن غالبية الطلبات التي تقدم من الصناعيين تتمحور حول تأمين حوامل الطاقة لتشغيل منشآتهم الصناعية.

كما يتم العمل حالياً على خط الكهرباء 230 ك.ف على طريق حماة- أثرياء خناصر وصولاً إلى حلب وسيكون خطاً آمناً يوفر كمية كبيرة من الكهرباء لمحافظة حلب والمدينة الصناعية، وتقوم ورش وزارة الكهرباء في صيانته وإعادة تأهيله ويتوقع تشغيله خلال فترة قريبة.

وأوضح عجان أنه لم يتقدم أي صناعي في المدينة الصناعية بطلب لاستيراد مادة المازوت بعد صدور قرار السماح للصناعيين باستيراد المادة، معيداً السبب إلى عودة تأمين الكميات المطلوبة عن طريق شركة محروقات سادكوب حيث يتم تأمين حوالي 60 ألف ليتر مازوت يومياً وهي تشكل نسبة جيدة من الكميات المطلوبة والتي تصل إلى حوالى 100 ألف ليتر يومياً.

وأشار مدير الشيخ نجار الصناعية إلى أن العدد الإجمالي من المنشآت الصناعية المنتجة حالياً يصل إلى 450 معملاً، حيث يوجد 350 منشأة صناعية تعمل بشكل كامل إضافة إلى 100 منشأة صناعية تعمل بشكل متقطع، وهي تشكل حوالى 40% من عدد المنشآت الصناعية الموجودة في الشيخ نجار، مع الإشارة إلى استمرار العمل في إعادة تأهيل عدد من المنشآت الصناعية التي وصلت عمليات الترميم فيها إلى مراحل متقدمة.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن