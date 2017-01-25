خطب 45 فتاة خلال 4 أشهر

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على شاب أردني قام بالاحتيال والنصب على 45 فتاة، وذلك عبر خطبتهن في مدة لا تتجاوز 4 أشهر، وفق ما أفاد به خبير وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.

قال الخبير الأمني رائد سمور، في تصريحات لإذاعة محلية إن «شاباً أردنياً قرأ فاتحته على 45 فتاة في الأردن خلال 4 أشهر، وذلك قبل أن تلقي وحدة الجرائم الإلكترونية القبض عليه بعد شكاوى متكررة من الفتيات بأنه قام بالاحتيال والنصب عليهن».

وأوضح سمور أن «الشاب كان يوهم الفتيات بأنه فاحش الغنى، خاصة أنه كان يتجول في سيارة فارهة وحديثة»، مبيناً أن «الشاب المحتال كان يتعرف على ضحاياه عن طريق الإنترنت».

وأردف الخبير الأمني بأنه «بعد تعرف الشاب على الفتاة، كان يزورها في البيت ويلتقي بأهلها ويقرأ الفاتحة معهم على نية الخطبة، وبعد مرور الأيام كان يدعي أن دائرة الضريبة تتحفظ على أمواله، الأمر الذي تتعاطف من خلاله الفتاة معه، فتقدم له الأموال فيأخذها ويختفي بعد ذلك عن الأنظار».

وكالات