خط لنقل الكهرباء من ’دير علي‘ الى المحافظات السورية

كشف مدير المؤسسة ىالعامة لنقل الكهرباء فواز الظاهر أنه سيتم المباشرة بتنفيذ الاعمال الخاصة بالجزء الثاني من خط التوتر العالي (دير علي- عدرا) بالقريب العاجل. مبيناً أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ ما يقارب من 7.5 مليار ليرة سورية، منها 4مليارات للجزء الأول و3.5 مليار أخرى للجزء الثاني.



كما أشار مدير الكهرباء إلى أن فصل الخط الى جزأين بسبب احتمالية انشاء محطة تحويل تشرين مستقبلاً ليصار الى ادخال الخط اليها ايضاً، لافتاً الى أن مدة التنفيذ للجزء الثاني حوالي 270 يوم، وان طول الخط كاملاً نحو 80 كيلو متر لكل جزء 40 كيلو متراً. حيث تم تنفيذ الجزء الأول من الخط منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

الوطن