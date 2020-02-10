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خط بحري ثابت ومنتظم بين مرافئ سوريا وروسيا

أعلنت وزارة النقل أمس الأحد، عن خط بحري ثابت ومنتظم بين مرافئ سوريا والمرافئ الروسية بما فيها مرافئ شبه جزيرة القرم.

وذكرت عبر حسابها على تطبيق "تليغرام"، أن "3 سفن حمضيات ستصل إلى روسيا شهريا في خط بحري ثابت ومنتظم بين سوريا والمرافئ الروسية، ومرافئ شبه جزيرة القرم".

وقالت الوزارة إن "الباخرة الأولى سعتها 58 برادا، وبحمولة إجمالية للباخرة ستتجاوز 1500 طن لكل شحنة، وبمدة شحن 6 أيام".

وبحسب وزارة النقل  "تم خلال شهرين تصدير 21 ألف طن حمضيات فقط إلى دول الجوار عبر معبر البوكمال الذي لم يتوقف عن العمل، كذلك معبر نصيب".

وكان محافظ طرطوس، صفوان أبو سعد أعلن، أواخر العام 2019، أن رحلات الخط الملاحي التجاري السياحي البحري بين ميناءي طرطوس السوري وسيفاستوبول الروسي ستنطلق في أوائل عام 2020.