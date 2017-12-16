خصائص اللهجة اللاذقانية

اللاذقانية من أحلى اللهجات السورية، ولكي تتعرفوا على طريقة لفظها وتفهموا ألفاظ مسلسل "ضيعة ضايعة" الشهير سنشرح لكم قواعدها بطريقة مبسّطة ..

قواعد اللهجة اللادقانية:

(1) في اللهجة اللاذقانية يحذف دائما اخر حرف في الجملة او الكلمة اذا كانت مفردة

(2) في اللهجة اللاذقانية تمد الكلمة دائما ثلاث حركات مدا لازما

(3) في اللهجة الللاذقانية تشدد دائما الكلمات في أوسطها

(4) في اللهجة اللاذقانية تضاف إلى الافعال الضعيفة مقطع ( نهنه ) في نهايتها، مثل (أخدوهنه) (أتلوهنه) (دبحوهنه) (أبوهنه) مع كسر الهاء.

(5) تقلب كافّة الكلمات التي تحوي حرف الألف إلى واو عريضة

الكلمات : أهم كلمة في اللهجة اللاذقانيةهي كلمة عيّن ، حتى ان اللادقاني يعرف من هذه الكلمة، لدرجة ان مرة كان شابا كان مبتعثا من قبل الجامعة إلى إيطاليا، سأل زميله، مبتدأً بكلمة عيّن!! فقال له زميله: إنت من اللادقية ما هيك؟

عيِّن = انظر

زتـّا = ارميها اشْلفا = ارميها

ازْركو = احْشكو = حاصرو

خـَيسو = اضربو بالسكين

لمّط = لم = شيل

قـبّوع = كيس و تقال أحياناً للشخص الغبي

أبتول = غبي

كريم (تلفظ الكاف متل الجيم المصرية)= كريم اللي يستعمل للدهن متل كريم الوجه

تتشيّع = وتشتقّ عنو الشايعة والشايع ولكن طبيعة هالفعل تقال في حالة الإشمئزاز أو الانزعاج من شيء معيّن

مسكليتة = بسكليتة الدراجة

ريحة = بارفان

جاكيّة = جاكيت

باكيّة = باكيت

خفّافة = بوط رياضة

عليا طول = على طول ولكن نادراً ما تسمع هالكلمة

السيبا = السلـّم

العمىىىىى = تقال في حالة الصدمة و غالباً من شي ما كويّس

كتّ = عبّي

إبّا = ارفعها

جلموء = مصلحجي

حمزة = يلي يحشر حالو بكل شي

معلاء = بيتدخل بكل شي

اسْكمْبري = نوع من السمك = حجش

اشْكمو= اخذلوا

يبأبــِش = يلخْبــِص= يلعب بأصابعه

بالورب = بالمايل

عواءبك = شرف العيلة

آااا ( مد لازم 12 حركة مع فتح الفاه ) = للتعجب و الإستفهام

شْـفاتير = شفايف

كلاكيش = غراض

مأنتن = وسخ

صفدعة = ضفدعة

ملنـّص = واصل عل قمة ( توب )

ضبع = طنط

إيّاعااا = إيّا عزّةةة = شَحّاري= شحميطي = للتعجب الكتير

مكن = قوي

عكّيد = أبضاي

عَمْشة = وسخة

سأرأ = علبة معدنية

دَرْبَكو = دَعْتـَرو = اوقعه ارضا

زنزوءة = مرجوحة شئليبة = قلّيبة

مْأنشِح = وسخ

ألشين = جرابات

أشأ = الطريق الغير معبد = خرج عن الطريق

طـَرْوَشو = صرعو

زْلاعيم = لوزات

خروء = ضعيف

اكْعَرو = اصْغـَرو = اطردو

زَمَأ = مر

بَحَت = مات للحصول على شيء

طـَشّة = أهبل

مَكـَـنة )الكاف هون متل حرف الجيم بالمصري) = موتور

مشْنِص = نوع من الموتورات في عام ال 20 مشنص ( مصطلح ) = حظو حلو

دشّـو = تركو

أهتر = أهبل

جيعان = جوعان

هبّور = شرشوح

معتـّر = مسكين = ضريب سكاكين

تليانة = مليانة

صحفة = نفاضة سواكير

بتـّو = بنتو

أخوّي = أخي

زاوة = زاوية

بيت المي = تواليت

هردبشت = هبور

يا بو = للمناداة

لألوء = الذي يتنقل من مكان الى آخر و يلي بيلزق عليك

عليّ ما عليّ (مع تسكين الياء) = للحلفان

مَـش = دليل على اللاشيء

إتـّي = أنت

فـَهْنه = يوجد

آي = نعم

بردلي = أنا بردان

بربيش = خرطوم أو مربيش

فا = يوجد

إسّا = لسّا

يحمّك = دعوة بالشر و الحمى

فلوكا = مركب الصيد المتوسط الطول

لنش = مركب الصيد الطويل و الكبير

بَبّور = سفينة

رَيسي = معلمي

ما عن طـَيبي = ما عن قصدي

يلعن سلسفيلك = يلعن اجدادك

لزّ = زيح = بعّد

خمخوم = الذي يحشر انفه في كل مكان

شو دحشك = شو دخلك

أتـّورة = نـَتـّوسه = أتـّوسه = شوي صغيرة

فط = نط

خربر = مثقب وهو أداة كهربائية للنجّاريين و الكهربجيّة

حربوْء = ذكي

كـَحَشو = طردو

دَرمِل = احليء = انقلع

فوِّج = انقلع

ليش عم تزاور = ليش عم تتطلع

مسأسئ = مليانة مي أو متشتش

شنتيانة = سيف طويل طري جدا للعلئة = مشكلة

حبْكت = كمْشت = لـَنـْصِت = وصلت للذروة

بلعِط = لوص = تحرك بسرعة أو احتار لحالك وهي مشتقة من بلعوط و هو فرخ الضفدع

قرقوعة = مهرهرة

سيبو = تركو

يطلع صوب برا = يذهب إلى دورة المياه

كل يوم تعا = يا ميت اهلا و سهلا بس لا بآ تعيدا

ولا خَي = يا أخي تقال تحبّباً أو إذا كنت آخد وش عالشخص اللي عم تحكي معو

طرْوَشو = طـَوَشو = خـَيَـلو = جنـّنو

صرْضْعو = مشتقة من الصرضعون وهو السلطعون الذي يمشي على جنب و معناها = جننو

طيك العوفة = يعطيك العافية

لأ ولو (مع التشديد على الهمزة في الـ لأ) = للإندهاش الشديد

بسّة = قطة

مريّة = مراية