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خسرت نصف وزنها بمشروب متوفر في كل بيت

تمكّنت الشابة الاسكتلندية سيوبهان ثورنتون من خسارة نصف وزنها بعدما تخطى المئة كيلوغرام وذلك من خلال شرب كميات كبيرة من الشاي الأخضر.شابة خسرت نصف وزنها بمشروب متوفر في كل بيت

وكانت سيوبهان قد اكتسبت الكثير من الوزن بعدما حملت بطفلتها ما أدى إلى إصابتها بالاكتئاب بسبب مظهرها الخارجي وإلى ازدياد نسبة خطر اصابتها بداء السكري.

وأصبحت سيوبهان تتناول عدّة أكواب من الشاي الأخضر كجزءٍ أساسي من نظامها الغذائي وقالت في مقابلة لها إنّ الشاي الأخضر حفّز عملية الأيض لديها وسرّع عملية حرق الدهون.

وإضافة إلى شرب الشاي الأخضر، توقّفت سيوبهان عن تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون.

واللافت في الأمر أن سيوبهان لم تلجأ إلى ممارسة التمارين الرياضية القاسية وتمكّنت بالرغم من ذلك من خسارة الوزن الزائد بالإرتكاز على الشاي الأخضر.

ويبلغ وزن سيوبهان اليوم ما يقارب 57 كلغ وكانت دراسات متعدّدة قد كشفت عن فوائد الشاي الأخضر الصحية وكيفية مساهمته في إنقاص الوزن الزائد.

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