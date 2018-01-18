خسائر السعودية بعد قصف مطار جيزان

قال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى على مطار جيزان الإقليمي وأنه أصاب هدفه بدقة عالية.

وأضاف راشد أن “إعلان السعودية اعتراض الصاروخ، محاولة منها لامتصاص الضربة والحفاظ على معنويات الطيارين والجنود السعوديين من الانهيار وتغطية فشل المنظومات الدفاعية”.

وأضاف راشد أن “إعلان السعودية اعتراض الصاروخ، محاولة منها لامتصاص الضربة والحفاظ على معنويات الطيارين والجنود السعوديين من الانهيار وتغطية فشل المنظومات الدفاعية”.

وفي تتمة حديثه أضاف: “وتبعا لذلك فإن الضربة حققت نجاحاً في إفشال المخطط المعد من (التحالف) لاستعادة مواقعه التي سقطت في وقت سابق.

وفي تتمة حديثه أضاف: “وتبعا لذلك فإن الضربة حققت نجاحاً في إفشال المخطط المعد من (التحالف) لاستعادة مواقعه التي سقطت في وقت سابق.