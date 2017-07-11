خسائر الاقتصاد السوري تبلغ 226 مليار دولار جراء الحرب.

قدر "البنك الدولى"، فى تقرير الاثنين، إجمالى خسائر الاقتصاد السورى ب226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة فى البلاد، منذ أكثر من ست سنوات والتي أوقعت خسائر بشرية فادحة ودماراً في البنى التحتية.

وأفاد التقرير الصادر بعنوان “خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للحرب في سورية” أن الحرب المستمرة منذ العام 2011 “تسببت فى خسارة فى إجمالى الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي العام 2010”.ويقول نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم “إن الحرب في سورية تمزق النسيج الاجتماعى والاقتصادى للبلاد”.

وأوضح أن “عدد الضحايا مدمر ولكن الحرب تدمر أيضا المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحدياً أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحدٍ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب”.

المصدر: بزنس 2 بزنس