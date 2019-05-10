خريطة توزع السيطرة في ريف حماة الشمالي بعد السيطرة على قلعة المضيق و 4 قرى

سيطر الجيش السوري ، صباح اليوم الخميس على عدة قرى وبلدات في ريف حماة الشمالي ، كان أبرزها بلدة قلعة المضيق الاستراتيجية



وتظهر خريطة ريف حماة الشمالي توزع السيطرة في المنطقة بعد سيطرة وحدات الجيش على بلدة قلعة المضيق و تلة الهواش وبلدة الهواش و الكركات والشريعة والجماسية و التوينة



وتأتي السيطرة على القرى السابقة بعد أقل من 24 ساعة على دخول وحدات الجيش السوري بلدة كفرنبوذة الاستراتيجية وقطع طرق امداد المسلحين بين أبرز بلدات ريف إدلب الجنوبي و سهل الغاب .



أهمية قلعة المضيق



مع سيطرة الجيش السوري على قلعة المضيق والقرى المحيطة ، باتت العديد من البلدات المحيطة ساقطة عسكريا ً ، وذلك بسبب علو تلة القلعة الأثرية واشرافها على المناطق المحيطة ، الأمر الذي سرّع بسيطرة الجيش على الجماسية والشريعة والتوينة و الكركات .



وتقع قلعة المضيق قرب الحدود الإدارية لريفي حماة و إدلب ، وكانت منطقة للعبور بين الأرياف خلال سيطرة جبهة النصرة عليها ، قبل أن تدخل ضمن اتفاق سوشتي والذي خرقه المسلحون خلال الأشهر السابقة .



يذكر أن الجيش السوري بدأ خلال اليومين الماضيين عملية عسكرية في ريف حماة الشمالي ، سيطر من خلالها على عدد من القرى والبلدات بهدف تأمين المناطق المأهولة في القرى المحيطة والتي تعرضت للقصف بشكل مكثف من قبل المسلحين.