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خريطة انتشار الجيش شرق الفرات شمال سوريا

بدأت وحدات الجيش  العربي السوري فجرأمس الاثنين 14 تشرين الأول  انتشارها شمال سوريا لصد هجوم العدوان التركي على الأراضي السورية ، وإليكم خريطة شرق الفرات .


ودخلت وحدات الجيش  في كل من تل تمر جنوب غرب مدينة القامشلي ومدينة ومطار الطبقة جنوب غرب مدينة الرقة وفي بلدة عين عيسى شمال غرب الرقة .


 كما اعاد الجيش انتشاره شمال مدينة منبج على الخط الفاصل والمواجه لجيش الاحتلال التركي وميليشياته ورفع العلم السوري على طول الخط .


وذكرت “سانا” أن وحدات من الجيـش  دخلت صباح أمس  مدينة الطبقة وريفها ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي وعدداً كبيراً من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي.


واستقبل مئات المواطنين وحدات الجيـش بالهتافات الوطنية والأهازيج معربين عن سعادتهم وشعورهم بالأمان بوصول الجـيش لحمايتهم من الاعتداء التركي.

 

 


المصدر: موقع ترندينغ