خريبين يعتذر عن لقاء الفلبين.. واتحاد كرة القدم !

أعلن نجم منتخب سورية وفريق الهلال السعودي اللاعب عمر خريبين اعتذاره عن الالتحاق ببعثة المنتخب إلى الفلبين لملاقاة منتخبها يوم 5 أيلول الجاري ضمن تصفيات كأسي العالم وآسيا القادمتين.



وبرر خريبين اعتذاره عن الالتحاق ببعثة المنتخب بـ "أسباب عائلية خاصة"، عبر كتاب أرسله إلى الاتحاد السوري لكرة القدم.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم أنه فوجئ بكتاب اللاعب، خاصة بعد أن أتمت إدارة المنتخب جميع الإجراءات اللازمة لدخول اللاعبين إلى الفلبين.



وأشار الاتحاد إلى أن اللاعب عمر السومة سيصل غداً إلى الفيليبين للالتحاق ببعثة المنتخب حيث يغادر في منتصف هذه الليلة، في حين يصل كل من أحمد الصالح، شادي الحموي وورد السلامة تباعاً يوم غد الاثنين.



وكان عمر خريبين سجل هدفين أمس السبت، خلال مشاركته أساسيا مع فريقه الهلال أمام فريق الرائد لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.



المصدر : الاتحاد السوري لكرة القدم