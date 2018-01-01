خريبين والسومة يحصلان على المركزين الثاني والثالث بين أفضل اللاعبين العرب

حصل لاعبا منتخب سورية لكرة القدم عمر خريبين وعمر السومة على المركزين الثاني والثالث على سلم ترتيب أفضل اللاعبين العرب لعام 2017 في الاستفتاء الذي أقامه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بمشاركة مئة إعلامي رياضي عربي.

وكان الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أعلن أمس الأول أنه بعد الفرز الأولي لاستمارات الاستفتاء الخاص بأفضل لاعب كرة قدم عربي لسنة 2017 فقد تقلصت لائحة المتنافسين العشرة على الجائزة إلى ثلاثة نجوم هم لاعبا منتخب سورية عمر السومة وعمر خريبين إضافة الى لاعب منتخب مصر محمد صلاح.‏