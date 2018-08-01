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خروج 300 مسلح وأفراد عائلاتهم من ريف القنيطرة إلى إدلب

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن 300 مسلح وأفراد عائلاتهم غادروا بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، عبر معبر أوفانيا، باتجاه منطقة خفض التوتر بإدلب.

وصرح مدير مركز المصالحة، العقيد فلاديمير زالوزني، بأن المسلحين خرجوا في إطار الشروط المتفق عليها، ومن بينها أن يحتفظ كل مسلح ببندقيته ومعها ثلاثة مخازن فقط.


وفي نفس السياق نقلت وسائل إعلام سورية، أن آخر دفعة للرافضين للتسوية مع الحكومة السورية، غادرت بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.


وذكر نشطاء أن الهلال الأحمر السوري أرسل قافلة مساعدات غذائية تتألف من 23 حافلة، مشيرين إلى أنه من المقرر أن يتم توزيع هذه المساعدات على بلدات نبع الصخر والقصيبة والمعلقة وغدير البستان.


يأتي دخول المساعدات هذه في إطار اتفاقات المصالحة الوطنية التي تم توقيعها بين فصائل المعارضة بمحافظة القنيطرة وقوات الجيش السوري.

 


المصدر: وكالات