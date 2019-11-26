خروج نحو مئة عائلة من مخيم «الهول» بكفالة عشائرية

خرجت أكثر من مئة عائلة سورية من «مخيم الهول» الذي تشرف عليه ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، بعد كفالتها من قبل وجهاء عشائر في المنطقة، في وقت أعلنت بلجيكيا أنها ومكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول» عطلت عمل وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.



وقال عضو العلاقات في «مخيم الهول» محمد بشير حسب وكالات معارضة: إن 111 عائلة خرجت من المخيم بكفالة من شيوخ عشائر بالمنطقة، مشيراً أن جميع العوائل تنحدر من محافظة الرقة.



ويوجد في «مخيم الهول» الآلاف من مسلحي داعش السوريين والعراقيين والأجانب وعوائلهم، إضافة إلى عوائل نزحت من مناطق سورية التي كانت تشهد توتراً.



وذكر بشير، أن الأشخاص الذين خرجوا يبلغ عددهم 360 شخصاً، لافتاً أنهم موجودون في المخيم منذ المعارك التي قيل إنها جرت بين ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد» وتنظيم داعش مطلع العام الجاري في منطقة الباغوز آخر معاقل داعش في منطقة شرق الفرات من ثم إعلانها و«التحالف الدولي» المزعوم ضد التنظيم الذي تقوده أميركا السيطرة على المنطقة وهزيمة داعش.



على خط مواز، أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية أنها قامت ومكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول» بتعطيل عمل وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم داعش، والتي تعتبر واحدة من أهم أدوات الدعاية التابعة للتنظيم الإرهابي، وفق ما ذكرت وكالة «أكي» الايطالية.



وأوضحت الشرطة الفيدرالية، أنها تعاونت مع خبراء «يوروبول» لتنظيم هجوم الكتروني أدى إلى تعطيل أهم آلة دعائية لداعش ووضعها خارج إطار الضرر.ووصفت الشرطة العملية التي تمت ما بين يومي الخميس والجمعة الماضيين بـ«المعقدة»، فـ«نحن نعمل منذ عام تقريباً لتنظيم هذا الهجوم الالكتروني وقد واجه الخبراء عقبات غير متوقعة».



من جهتها، تحدثت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا عن عملية ناجحة، حيث تم إغلاق آلاف الحسابات المرتبطة بـ«أعماق»، موضحة أن تنظيم داعش يحاول من دون جدوى إعادة إطلاق «أعماق».

وكانت الشرطة البلجيكية ويوروبول قد حاولا عام 2018 شن هجوم الكتروني على «أعماق» لتعطيلها، الأمر الذي لم يُكلل بالنجاح في ذلك الحين، حسب ما ذكرت الوكالة.



وكالات