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خروج محطة الزارة عن الخدمة جراء استهدافها بقذائف صاروخية من قبل المجموعات المسلحة
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خروج محطة الزارة عن الخدمة جراء استهدافها بقذائف صاروخية من قبل المجموعات المسلحة

 

جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق مناطق تخفيف التوتر واستهدفت محطة الزارة لتوليد الطاقة الكهربائية بريف حماة الجنوبي بالقذائف الصاروخية.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان لها أن “المجموعات المسلحة استهدفت بعد ظهر اليوم محطة توليد كهرباء الزارة في ريف حماة بعدة قذائف صاروخية ما تسبب بأضرار مادية وخروج المحطة عن الخدمة”.

ولفت البيان إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بفقدان 300 ميغا واط من الخدمة ما سينعكس سلباً على ساعات التقنين الكهربائي في المنطقة الشمالية والساحلية والوسطى.

وأوضح البيان أن “ورشات الصيانة استنفرت لاحتواء الأضرار وباشرت بإصلاح الأعطال وإعادة المحطة إلى العمل في أقرب وقت”.

وخرقت المجموعات المسلحة اتفاق مناطق تخفيف التوتر منذ التوصل إليه مطلع أيار الماضي عدة مرات ما أسفر عن وقوع ضحايا بين الأهالي وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في اتفاق مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم إذا جرى خرق من المجموعات الإرهابية المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في ال 30 من كانون الأول الماضي.

المصدر: سانا

 

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