خروج عشرات المواطنين عبر الممر الآمن في قرية السمعليل

خرج أمس عشرات المواطنين من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي عبر الممر الذي تم افتتاحه أول أمس بهدف خروج الحالات الإنسانية والمسلحين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن.



وتم افتتاح الممر في قرية السمعليل وذلك لتسهيل خروج المسلحين من منطقة الحولة الراغبين بتسوية أوضاعهم وفقا لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.



وينص مرسوم العفو الذي تم تمديد العمل به حتى نهاية حزيران القادم على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.



وسيبقى الممر مفتوحا مدة شهر وسيتم من خلاله خروج الحالات الإنسانية والمسلحين الراغبين بتسوية اوضاعهم بعد تعهدهم بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن والمواطنين.



وحرج عشرات المواطنين أمس من الممر هربا من إرهاب المجموعات التكفيرية في منطقة الحولة حيث توجهوا إلى أقربائهم وذويهم في مدينة حمص وريفها.



وتنتشر في منطقة الحولة مجموعات إرهابية تحاصر المواطنين وتتخذ منهم دروعا بشرية وتصادر أرزاقهم وممتلكاتهم كما تستهدف الأحياء السكنية والقرى في حمص بالقذائف حيث أطلقت أمس قذائف هاون وصاروخية على أحياء كرم اللوز والأرمن والحمرا ما تسبب بارتقاء شهيد وإصابة 12 شخصا بجروح.

سانا