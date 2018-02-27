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خروج عربة قطار نقل الركاب عن مسارها بين اللاذقية وطرطوس!

 

أعلن فرع طرطوس للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عن خروج عربة قطار نقل الركاب بين محافظتي اللاذقية وطرطوس عن مسارها وانقطاع الخط الحديدي بالقرب من محطة السن ما أدى إلى توقف الرحلات بين المحافظتين.

وقال مدير الفرع الدكتور مضر الاعرج “أثناء توجه قطار الركاب من اللاذقية إلى طرطوس وعند مدخل محطة السن من جهة اللاذقية وفي لحظة دخوله إلى المحطة ونتيجة خطأ فني خرجت العربة عن الخط الحديدي دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية”.

وأضاف الأعرج “سيتم الكشف على أسباب الحادث من قبل اللجنة العليا للحوادث بالمؤسسة واستقدام الروافع الخاصة لإعادة العربة إلى الخط النظامي” لافتاً إلى توقف الرحلات بين محافظتي طرطوس واللاذقية ريثما يتم إعادة العربة إلى الخط.

يذكر أن فرع طرطوس للخطوط الحديدية يقوم يومياً بتسيير عدة رحلات قطار عربات سريع و”ترين سيت” بين طرطوس واللاذقية خدمة لطلاب الجامعات والمواطنين.

 

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