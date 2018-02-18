خروج طريق مصياف حماة عن الخدمة بسبب غزارة الأمطار

أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة حماة إلى انقطاع طريق مصياف حماة بسبب فيضان جريان أحد الأنهار.





وذكر مدير منطقة مصياف العقيد ماهر هنانو أن الهطل المطري الغزير خلال الساعات الماضية أدى إلى فيضان في أحد الانهار قرب بلدة غرة الروضة على طريق مصياف حماة ما اسفر عن غمر أجزاء من الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينة مصياف ومدينة حماة بالمياه بمسافة يزيد طولها على 150 متراً وبأعماق مختلفة تحول دون قدرة الآليات عن السير فيها.





وفي السويداء أشار مدير مكتب الجاهزية مبارك سلام إلى أنه لا يوجد أي إغلاق للطرقات لكن هناك صعوبة في حركة السير جراء الضباب الكثيف والرياح خاصة في المناطق المرتفعة والقرى الشرقية من المحافظة.





ولفت سلام إلى عدم وجود أضرار نتيجة الأحوال الجوية باستثناء انقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة ناحية المشنف جراء الرياح حيث يجري العمل على معالجتها.





وأكد رئيس فرع المرور بالسويداء العقيد جمال السعيد أن جميع الطرق بالمحافظة سالكة داعيا المواطنين والسائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الضباب الكثيف.





وفي حمص أكد المهندس حيدر الوعري مدير الأشغال بمجلس المدينة أنه لم يتم ورود ‏أي شكوى عن وجود اختناقات في الشوايات المطرية بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية نتيجة ‏الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة‏.





ولفت الوعريأن ورشات الطوارئ بالمدينة قامت بجولاتها ‏لمراقبة التجمعات المطرية وتمت معالجة بعض الاختناقات الناتجة عن تراكم الأكياس البلاستيكية ‏وأوراق الأشجار ضمن بعض الشوايات لتمكنها من استيعاب كمية الأمطار الهاطلة.





وفي القنيطرة شهدت المحافظة أمطارا غزيرة في كل مناطق المحافظة وهطولات ثلجية على جبل الشيخ.



