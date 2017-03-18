خروج الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من حي الوعر بحمص

بدأ خروج الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من حي الوعر على الأطراف الغربية لمدينة حمص وذلك في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه تمهيداً لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه بشكل كامل.



وذكر محافظ حمص طلال البرازي أن “المحافظة أنجزت جميع الإجراءات والترتيبات اللوجتسية لخروج الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من حي الوعر تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي”.



وأشار المحافظ إلى أن الدفعة الأولى “تتضمن خروج أكثر من 1500 شخص من مسلحين وعائلاتهم باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي” مبينا أن “عملية الإخراج تتم بإشرف الهلال الأحمر العربي السوري والشرطة العسكرية السورية والروسية”.



وتم الاثنين الماضي التوصل إلى اتفاق مصالحة في حي الوعر في مدينة حمص يقضي بتسوية أوضاع المسلحين في الحي وخروج الرافضين للتسوية مع عائلاتهم تمهيداً لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه وذلك بالتنسيق بين اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص ومركز المصالحة الروسي في حميميم.



ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة حمص الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة تحاصر المواطنين وسبق أن تم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.

سانا