خروج أول دفعة من “مسلحي الغوطة” وعائلاتهم عبر ممر الوافدين

خرج 13 مسلحا مع عائلاتهم وأمتعتهم مساء اليوم الجمعة من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين المحاذي لمدينة دوما، حيث وصلوا إلى المكان بعد الإعلان عن إمكانية خروجهم قبل ساعات.

وكانت الحكومة السورية بالتعاون مع القوات الروسية أعلنت عن هدنة إنسانية مدتها خمس ساعات، من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بدءا من يوم الثلاثاء 27 شباط لإخراج المدنيين ومن يرغب من المسلحين عبر معبر مخيم الوافدين، حيث لم يخرج خلال 10 أيام سوى طفلن استشهد والديهما برصاص الإرهابيين خلال محاولة خروجهم من داخل الغوطة الشرقية.