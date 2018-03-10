خروج أول دفعة من “مسلحي الغوطة” وعائلاتهم عبر ممر الوافدين
خرج 13 مسلحا مع عائلاتهم وأمتعتهم مساء اليوم الجمعة من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين المحاذي لمدينة دوما، حيث وصلوا إلى المكان بعد الإعلان عن إمكانية خروجهم قبل ساعات.
وقامت الجهات المختصة بإجراء عمليات تفتيش ضرورية للمسلحين وأمتعتهم قبل إخراجهم عبر المعبر.
وكانت الحكومة السورية بالتعاون مع القوات الروسية أعلنت عن هدنة إنسانية مدتها خمس ساعات، من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بدءا من يوم الثلاثاء 27 شباط لإخراج المدنيين ومن يرغب من المسلحين عبر معبر مخيم الوافدين، حيث لم يخرج خلال 10 أيام سوى طفلن استشهد والديهما برصاص الإرهابيين خلال محاولة خروجهم من داخل الغوطة الشرقية.
يذكر أن الحكومة السورية افتتحت أمس الخميس معبرا جديدا لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية عبر طريق جسرين – المليحة جنوب الغوطة، حيث تعرضت قافلتان للمدنيين الخارجين إلى إطلاق نار من قبل الإرهابيين ما أدى لاستشهاد عدد منهم واحتراق 3 سيارات.
الوطن أون لاين
إرسال تعليق جديد