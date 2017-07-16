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خرق جديد لمذكرة مناطق تخفيف التوتر في حماة

أصيب خمسة أشخاص جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة بعدة قذائف صاروخية على مدينة محردة وبلدتي سلحب وأصيلة بريف حماة الشمالي الغربي وذلك في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.خرق جديد لمذكرة مناطق تخفيف التوتر في حماة
وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة بسقوط صاروخين على حي الميدان بمدينة محردة ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.
وفي بلدة أصيلة أصيب شخص ووقعت أضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة أحياء البلدة السكنية بثلاثة قذائف صاروخية.
وأشار المصدر إلى أن المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة اللطامنة استهدفت أيضا بلدة سلحب -نحو 48 كم- إلى الغرب من حماة بثماني قذائف صاروخية ألحقت أضرارا مادية في الأراضي الزراعية للأهالي.
وخرقت المجموعات المسلحة المنتشرة بريف حماة الشمالي مذكرة مناطق تخفيف التوتر عدة مرات منذ اعلان المذكرة في ال30 من كانون الاول الماضي ما أسفر عن وقوع ضحايا بين الأهالي ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر : سانا

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