خربوطلي يطمئن: عقود جديدة للتوليد والتقنين سيكون في حدوده الدنيا

تحدث وزير الكهرباء زهير خربوطلي عن توقيع عدة صفقات ومذكرات تفاهم لتوريد محطات توليد باستطاعة 4300 ميغا واط لإضافتها إلى المنظومة الكهربائية ما يضمن استقرارها، موضحاً أن مدة تنفيذ هذه المشاريع من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

منوهاً بأنه خلال العام الجاري (2018) «لدينا مشاريع ستضاف إلى المنظومة الكهربائية ومن ثم سيتم رفع الطاقة المولدة لتصل إلى 6000 ميغا واط وساعات التقنين ستكون في حدودها الدنيا».

منوهاً بأنه خلال العام الجاري (2018) «لدينا مشاريع ستضاف إلى المنظومة الكهربائية ومن ثم سيتم رفع الطاقة المولدة لتصل إلى 6000 ميغا واط وساعات التقنين ستكون في حدودها الدنيا».

جاء ذلك خلال تكريم وزارة الكهرباء أمس لعدد من أسر الشهداء العاملين في مؤسساتها، النقل والتوزيع والتوليد ومركز بحوث الطاقة تقديراً لجهودهم وتضحيات أبنائهم في سبيل الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وذلك في مبنى الوزارة في دمشق.

جاء ذلك خلال تكريم وزارة الكهرباء أمس لعدد من أسر الشهداء العاملين في مؤسساتها، النقل والتوزيع والتوليد ومركز بحوث الطاقة تقديراً لجهودهم وتضحيات أبنائهم في سبيل الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وذلك في مبنى الوزارة في دمشق.