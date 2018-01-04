خربوطلي يطمئن: عقود جديدة للتوليد والتقنين سيكون في حدوده الدنيا
تحدث وزير الكهرباء زهير خربوطلي عن توقيع عدة صفقات ومذكرات تفاهم لتوريد محطات توليد باستطاعة 4300 ميغا واط لإضافتها إلى المنظومة الكهربائية ما يضمن استقرارها، موضحاً أن مدة تنفيذ هذه المشاريع من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
منوهاً بأنه خلال العام الجاري (2018) «لدينا مشاريع ستضاف إلى المنظومة الكهربائية ومن ثم سيتم رفع الطاقة المولدة لتصل إلى 6000 ميغا واط وساعات التقنين ستكون في حدودها الدنيا».
جاء ذلك خلال تكريم وزارة الكهرباء أمس لعدد من أسر الشهداء العاملين في مؤسساتها، النقل والتوزيع والتوليد ومركز بحوث الطاقة تقديراً لجهودهم وتضحيات أبنائهم في سبيل الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وذلك في مبنى الوزارة في دمشق.
وأشار وزير الكهرباء في كلمته خلال التكريم إلى أن قطاع الكهرباء تعرض خلال سنوات الحرب لاستهداف ممنهج وخسر عدداً كبيراً من العاملين فيه، حيث بلغ عدد الشهداء والمفقودين والجرحى قرابة 500 عامل، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة شؤون ذويهم وتقديم ما يحتاجونه لأن ما قدمه أبناؤهم في سبيل الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية لا يقدر بثمن.
المصدر: الوطن
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