خربطلي: سبب التقنين ارتفاع الحمولات الكهربائية إلى 50%.. ونتوقع ازدياد سرقة الكهرباء خلال الفترة الحالية!

أكد وزير الكهرباء زهير خربوطلي أن عودة التقنين الكهربائي سببها ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى 50 بالمئة نتيجة تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، معربا عن شكره للمواطنين على تعاونهم مع الوزارة لتجاوز فصل الشتاء بأقل الخسائر وأنه تم إطلاق حملة الترشيد بعنوان «رشدها بتدوم».



وأكد خربوطلي أن الوضع الكهربائي مقبول جداً للمواطنين من فصل الربيع وبذلك مرت فصول الربيع والخريف والصيف بسلاسة، مشيراً إلى أنه نتيجة انخفاض الحرارة ارتفعت الأحمال من 3200 إلى 4600 ميغا ولذلك ارتفعت بحدود 1500 ميغا.



وأوضح خربوطلي أن هذه الأمر أدى إلى عدم التوازن بين التوليد والاستهلاك، موضحاً أن أحمال الصيف غير الشتاء لأن في الثانية ترتفع الأحمال نتيجة تزايد الطلب على الكهرباء، مؤكداً أنه حتى لا تكون هناك عشوائية في انقطاع الكهرباء تم تطبيق برنامج تقنين وهو أربع ساعات تغذية وساعتي تقنين.



وفيما يتعلق بمكافحة سرقة الكهرباء أكد خربوطلي أن هناك استنفاراً للحد من الاستجرار غير المشروع، متوقعا أن تزداد السرقات في هذه الفترة.



وكشف خربوطلي أن الشركة الإيرانية التي من المتوقع أن تعمل على تأهيل محطة حلب الحرارية موجودة حالياً في دمشق يتم التفاوض معها والأمور في مراحلها الأخيرة لكن لم يتم توقيع العقد حتى الآن.



وأشار خربوطلي إلى أن الوزارة بدأت أعمال الصيانة من الشهر التاسع لكن لم يتم الإعلان عن ذلك باعتبار أنه لم يكن هناك انقطاعات، مؤكداً حتى الآن أنه لم يتم الانتهاء من أعمال الصيانة وهناك مجموعات توليد لم تنته.



”الوطن”