خبير زراعي: قرار دعم مربي الدواجن مالياً «خاطئ»

أكد عضو اللجنة الاستشارية لقطاع الدواجن في وزارة الزراعة ونائب رئيس لجنة مربي الدواجن في طرطوس أسامة دعبول أن قرار مجلس الوزراء تقديم دعم مالي مباشر لمربي الدواجن الذي اتخذته الحكومة كان خاطئاً والسبب – بحسب دعبول – أن الدعم المالي لن يستفيد منه قسم كبير من المربين، لافتاً إلى أن الآلية والتطبيق قد يعتريها بعض أشكال الفساد من خلال وضع قوائم لمربين «وهميين».



وأضاف دعبول: اقترحنا أثناء لقائنا مع وزير الزراعة توجيه الدعم باتجاه الأعلاف بشكل مباشر وخاصة مادتي «الذرة والصويا» بمبلغ معين ولمدة 6 أشهر، أي تقديم أعلاف مدعومة للمربين وهذه الآلية هي الوحيدة باعتقادي التي تضمن إعادة النهوض بهذا القطاع وحمايته من الانهيار الحاصل حالياً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون إسعافية, ومرحلية لحين استيراد القطاع الحكومي ممثلاً بمؤسسة الأعلاف للكميات المتعاقد عليها من الأعلاف وتحقيق التدخل الإيجابي في الأسواق.



تشرين





