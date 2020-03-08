خبير روسي: من المرجح أن تنسحب تركيا بشكل كامل من إدلب

رجح مدير معهد الدراسات الشرقية الروسي فيتالي نعومكن، أن تركيا ستسحب قواتها من إدلب شمال سورية، وستقبل ببسط الجيش السوري سيطرته الكاملة على المحافظة قريباً.



وأكد نعومكن على أن الجيش السوري حقق أهدافه في إدلب بإنهاء سيطرة الإرهابيين على مساحات واسعة من المحافظة وعلى الطريقين الدوليين حلب –دمشق وحلب – اللاذقية.



وأشار نعومكن إلى هذه الفرضية بعد الاجتماع الذي جرى في موسكو بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والذي تم خلاله التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دون أن تحقق تركيا من هذا الاجتماع أي مكاسب أخرى.



يشار إلى أن سورية تشدد على أن هذا الاتفاق هو مؤقت ويشمل مساحة محدودة من سورية وأن معركة الجيش السوري ضد “الإرهاب” مستمرة”.

الوطن