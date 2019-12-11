خبير تقني: مشاهدة المسلسلات سبب بطء الانترنت في سورية!

في اتصال هاتفي ضمن برنامج «نبض العاصمة» مع عطية عوض، أعزى المدون التقني، محمد حبش، بطء الانترنت في سورية إلى مشاهدة المسلسلات وتحميل الفيديوهات بشكل كبير من قبل مستخدمي الشبكة في الوقت نفسه، مما يستنفذ حجم سعة الدارة الدولية بالكامل.



ونوه حبش إلى أن سورية تشتري سعة معينة من الانترنت بالدولار، وهذه السعة لم تعد تتناسب اليوم مع عدد المستخدمين والاستهلاك الكبير للبيانات من خلال تحميل الفيديوهات ومشاهدة المسلسلات في الوقت نفسه.



ورأى حبش أن الحل يكمن في تطبيق فكرة الباقات المعتمدة في معظم دول العالم، أو رفع سعر تكلفة استخدام الانترنت.



وعن بطء بعض التطبيقات مثل “الفيسبوك” و “الواتساب”، قال حبش إن السبب غير معروف ولكن “لا مصلحة لهذه الشركات بتبطيئ خدماتها في أي دولة بالعالم”.





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