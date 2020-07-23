خبير بمنظمة الصحة: لا تتوقعوا أن يكون لقاح فايروس كورونا جاهزاً قبل عام 2021

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في معظم دول العالم، أعلن خبير في منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، أن الباحثين يحرزون تقدماً كبيراً في تطوير لقاحات لمنع الإصابة بالفايروس.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أكد أنه “مع دخول عدد قليل من اللقاحات، تجارب المرحلة الأخيرة لكن من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021 المقبل”.



وأضاف رايان: “بحكم الواقع سيحل الجزء الأول من العام المقبل قبل أن يحصل الناس على لقاح كوفيد 19”.



وكانت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، قد أفادت في شهر حزيران الفائت، بأن “المنظمة تأمل في أن يتم إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لفايروس كورونا هذا العام وإنتاج ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021”.



تجدر الإِشارة إلى أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات جراء فايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 15 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 623 ألف، وبالمقابل هناك أكثر من 8 ملايين حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.