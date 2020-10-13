طرطوس.. إخماد 49 حريق دون خسائر بشرية ودون تسجيل حالات نزوح
إخماد 95 حريق في اللاذقية.. والزراعة تحصي القرى المتضررة
قصف صاروخي تركي يستهدف مناطق في ريف حلب الشمالي
ما بعد الحرائق.. خسائر في مختلف المجالات والخبراء يقترحون الحلول
التربية تحسم أمر استمرار العملية التربوية في اللاذقية وطرطوس
أمريكا تسرق النفط السوري إلى العراق
أول شحنة إغاثة إلى متضرري الحرائق في الساحل
مجلس الوزراء يعلن استنفار جميع الوزارات لإخماد الحرائق
حرائق اللاذقية تترك الناس بين نازح مؤقت في مدارس المحافظة ومنكوب يبكي على الأطلال
وزير الزراعة: لأول مرة تشهد سورية هذا العدد من الحرائق.. سنزوّد كل فلاح متضرر بالغراس
سلسلة حرائق ضخمة في أرياف جبلة والقرداحة والحفة
حرائق في بلوران والبسيط ووادي قنديل.. والأهالي ينزحون
الحرائق تشتعل في قرى بريف حمص.. وفرق الإطفاء تعمل على إخمادها
اندلاع 55 حريقاً في طرطوس
من التدين إلى الإيمان: الفرق بين الزمن الدائري والزمن الممتد

خبير اقتصادي يقترح تعويض متضرري الحرائق من موازنة الدولة

اقترح الخبير الاقتصادي ورئيس "هيئة الأوراق المالية" عابد فضلية، سحب مبلغ من احتياطي موازنة الدولة للعام الجاري لتعويض المتضررين من الحرائق، معتبراً أن المهمة ستكون شاقة على الحكومة في تعويضهم، كون حجم الكارثة كبيراً.
 
وأضاف فضلية لصحيفة "الوطن"، أن الخسائر فادحة والأضرار طالت العديد من القطاعات الاقتصادية، مشدداً على وجوب تفعيل دور القطاع الخاص وأصحاب الفعاليات لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين "كونه واجباً وطنياً وحقاً إنسانياً".
 
وبيّن أن آثار خسارة أشجار الزيتون كبيرة بالنسبة للفلاح بشكل رئيس، كونه لم يخسر موسم العام الجاري فقط، وإنما هناك فوات منفعة إنتاجية لعدة سنوات قادمة إلى حين إعادة الأشجار للإنتاج من جديد.
 
واندلعت منذ مساء الخميس الماضي مئات الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، ووصلت إلى البيوت بعدما أحرقت الأراضي الزراعية، دون معرفة سببها.
  
وقُدّرت اعتمادات موازنة العام الجاري بـ4 تريليونات ليرة، موزعة على 2.7 تريليون ليرة للنفقات الجارية و1.3 تريليون ليرة للاستثمار، وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 مليار ليرة، كما تم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة 700 مليار ليرة.