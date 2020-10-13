خبير اقتصادي يقترح تعويض متضرري الحرائق من موازنة الدولة

اقترح الخبير الاقتصادي ورئيس "هيئة الأوراق المالية" عابد فضلية، سحب مبلغ من احتياطي موازنة الدولة للعام الجاري لتعويض المتضررين من الحرائق، معتبراً أن المهمة ستكون شاقة على الحكومة في تعويضهم، كون حجم الكارثة كبيراً.



وأضاف فضلية لصحيفة "الوطن"، أن الخسائر فادحة والأضرار طالت العديد من القطاعات الاقتصادية، مشدداً على وجوب تفعيل دور القطاع الخاص وأصحاب الفعاليات لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين "كونه واجباً وطنياً وحقاً إنسانياً".



وبيّن أن آثار خسارة أشجار الزيتون كبيرة بالنسبة للفلاح بشكل رئيس، كونه لم يخسر موسم العام الجاري فقط، وإنما هناك فوات منفعة إنتاجية لعدة سنوات قادمة إلى حين إعادة الأشجار للإنتاج من جديد.



واندلعت منذ مساء الخميس الماضي مئات الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، ووصلت إلى البيوت بعدما أحرقت الأراضي الزراعية، دون معرفة سببها.



وقُدّرت اعتمادات موازنة العام الجاري بـ4 تريليونات ليرة، موزعة على 2.7 تريليون ليرة للنفقات الجارية و1.3 تريليون ليرة للاستثمار، وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 مليار ليرة، كما تم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة 700 مليار ليرة.