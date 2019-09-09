خبير اقتصادي: لا يوجد ما يسمى ارتفاع وهمي للدولار..وسينخفض لاحقاً

أوضح الخبير الاقتصادي، شادي أحمد، ، أنه لا يوجد ما يسمى بارتفاع وهمي للدولار، قائلاً: "سعر الصرف يتحدد دائماً بمقدار العرض والطلب في البلدان المستقرة، أما في الحالة الراهنة للوضع السوري، فإن الدولار والليرة لا يخضعان لسعر الصرف، بل لـ "المضاربات"، التي يقوم بها أشخاص من داخل وخارج البلد".



وحول عدم وجود أي تصريح رسمي حول ارتفاع الدولار الحالي، نوه أحمد إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك تصريح للبنك المركزي مع كل تغيير لسعر الدولار"، لافتاً إلى أن هذا الأمر تعمل فيه معظم دول العالم.

وتوقع أحمد أن يستمر هذا الارتفاع، داعياً إلى استكمال احتياطي المشتقات النفطية، مما قد يساعد على انخفاض تدريجي لسعر الدولار إلى حدود مقبولة، بداية هذا العام.



وأضاف: "بعد ذلك، يجب إعادة تقييم الاقتصاد الوطني ككل، والوقوف على سعر تتفق معه الحكومة مع القطاع الخاص والمركزي"، مقترحاً العمل بما يسمى "معادل الراتب" أو "فارق الراتب" للموظفين والعاملين بالدولة، بحيث يتناسب مع تغييرات الدولار.



شام إف أم