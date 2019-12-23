خبراء يحذرون من مخاطر تبييض الأسنان عند الحوامل

حذر خبراء من المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، من إجراء تبييض الأسنان أثناء الحمل، خاصة في الثلث الثالث منه.



وأرجع الخبراء السبب إلى أنه “في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية”.



وأكَّد الخبراء أن “مواد التبييض قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن عند الحامل”.



وأضافوا أن “ذلك يرفع خطر الولادة المبتسرة وهي الولادة المبكرة قبل أن يستكمل الطفل الأسبوع الـ37 من الحمل، علماً أن أسابيع الحمل الطبيعية تمتد حتى 42 أسبوعاً”.



يذكر أن المركز نصح الحوامل بإرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتي الحمل والرضاعة، مع مراعاة الاهتمام جيداً بصحة الأسنان العامة خلال هاتين الفترتين.

وكالات