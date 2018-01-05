خبراء عسكريون روس: الاعتداء على مطار حميميم نفذه إرهابيون بأسلحة مهربة عبر الحدود التركية

أكد خبراء عسكريون روس أن الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار حميميم بريف اللاذقية يوم الأحد الماضي تم بواسطة أسلحة مهربة عبر الحدود التركية السورية المشتركة.





ونقل موقع “فيستنيك موردوفي” عن فريق من الخبراء العسكريين قولهم إن الاعتداء الإرهابي على مطار حميميم “تم باستخدام مدفع من نوع (فاسيلوك) السوفييتي الذي يعود لخمسينيات القرن الماضي ولا يزال مستخدما في الكثير من جيوش العالم وتنتجه روسيا حتى الآن”.





وأشار الموقع إلى أن “الجيش السوري لا يمتلك هذا النوع من المدافع الأمر الذي يثبت أن الإرهابيين حصلوا عليه عبر تركيا ليؤكد أن واشنطن هي الجهة التي تقف وراء الاعتداء على مطار حميميم”.





وتعرض مطار حميميم يوم الأحد الماضي لقصف من قبل مجموعة إرهابية ما تسبب بمقتل اثنين من الجنود الروس العاملين في المطار بحسب وزارة الدفاع الروسية التي نفت أمس ما تداولته وسائل إعلام عن تدمير 7 طائرات حربية روسية داخل المطار ووصفتها بأنها أخبار زائفة.





وسبق لنائب رئيس لجنة الأمن والدفاع لدى مجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينتسيفيتش أن رجح وقوف الولايات المتحدة وراء الاعتداء معيدا إلى الأذهان استخدام واشنطن قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية لتدريب إرهابيي “داعش” الفارين من الرقة.



