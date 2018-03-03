خبراء: روسيا تطور درونات ضاربة أسرع من الصوت

وفي حديث عن هذه التطورات المهمة، نوه الخبراء في National Interest إلى أن "روسيا تتحضر لنوع جديد من الحروب عن طريق تطوير طائرات ضاربة من دون طيار، يستحيل اكتشافها أو اعتراضها تقريبا، وهذه الطائرات ستكون بمثابة رد روسي على الدرونات التي طورتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة".