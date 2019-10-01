خبراء: حياة 17% من سكان الأرض مرتبطة بحالة المحيطات

يعيش 17% من سكان الأرض (زهاء 1.3 مليار إنسان) في المناطق الجبلية والمناطق الساحلية، وترتبط حياتهم بحالة المحيطات وطبقة الجليد التي تغطي بعض مناطق الأرض.



ويشير تقرير خبراء اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة إلى أن "المحيط وطبقة الجليد يلعبان دورا مهما في الحفاظ على الحياة على الأرض، لأن 670 مليون إنسان يعيشون في المناطق الجبلية، و680 مليون إنسان يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة، وترتبط حياة هؤلاء جميعا بصورة مباشرة بحالة المحيطات وطبقة الجليد. إلى جانب ذلك يعيش أربعة ملايين إنسان بصورة مستمرة في منطقة القطب الشمالي، و65 مليون إنسان على جزر صغيرة".



ووفقا للخبراء، فإن ذوبان الجليد وتقلص سمك طبقة الجليد، المرتبط بالاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة وحموضة المحيطات وانخفاض انتاجية النظم البحرية، سيؤدي إلى ارتفاع مستوى المياه في المحيطات والبحار وازدياد عدد الظواهر الخطرة التي تؤثر على حياة الإنسان.





المصدر: نوفوستي