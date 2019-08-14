خامنئي مستقبلاً عبد السلام: للحفاظ على وحدة اليمن

استقبل المرشد الإيراني، السيد علي خامنئي، أمس، في طهران، الناطق باسم «أنصار الله»، رئيس وفدها التفاوضي، محمد عبد السلام، والوفد المرافق له. وسلّم عبد السلام، خلال اللقاء، خامنئي، رسالة من زعيم الحركة، عبد الملك الحوثي، ونقل إليه تحيات الأخير، وتقديره لـ«موقف إيران المساند للشعب اليمني»، وإشادته بـ«موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية»، و«مباركته انتصاراتها في مواجهة قوى الاستكبار العالمي».



من جانبه، حيّا خامنئي صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان، مؤكداً أن «النصر سيكون حليفه».



وأشار إلى أن «السعوديين والإماراتيين ارتكبوا جريمة كبرى في اليمن»، مستدركاً بأنهم «لم يحققوا مآربهم». ولفت إلى أنهم «يسعون وراء تقسيم اليمن»، مشدداً على ضرورة «الوقوف بقوة أمام هذه المؤامرة، وتقديم الدعم لليمن الموحد والمتحد بكامل سيادته».



ورأى أن الحفاظ على وحدة هذا البلد «بحاجة إلى حوار يمني ــــ يمني»، مبدياً ثقته بقدرة اليمنيين على «تشكيل حكومة قوية يتحقق في إطارها التقدم».





وكان عبد السلام قد التقى، الأحد الماضي، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وبحث معه «سبل دعم الحل السياسي في اليمن، وإنهاء الحصار والحرب العدوانية عليه».

الأخبار